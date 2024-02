Após execução em casa, namorada de um dos suspeitos ateia fogo em residência

Uma mulher de 22 anos foi detida sob a acusação de incendiar a residência de Rafael Miguel Souza Gonçalves, de 40 anos, que foi morto a facadas na última terça-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi chamado pela manhã para conter o fogo, mas o imóvel já estava completamente destruído. Segundo relatos, ela é associada a um dos suspeitos do assassinato e teria tentado eliminar vestígios deixados pelos criminosos na cena do crime.

Ela foi conduzida para a delegacia local. De acordo com fontes policiais, os responsáveis pelo homicídio ainda estão foragidos, e a Polícia Civil já solicitou suas prisões, aguardando uma decisão do Poder Judiciário.

O caso

Dois homens chegaram à residência de Rafael, invadiram o quintal de sua residência. Ao abrir a porta para verificar a situação, o indivíduo foi surpreendido pelos suspeitos, que o atacaram com facadas. Em uma tentativa desesperada de fuga, o homem correu para a rua, mas acabou caindo em frente a casa vizinha, onde veio a óbito antes da chegada dos bombeiros. Os suspeitos fugiram do local, sendo acionadas as autoridades policiais para investigação do caso.

Após o crime, os suspeitos fugiram da área. A Polícia Militar manteve o local do crime sob proteção até a chegada da perícia. Entretanto, a jovem envolvida conseguiu acessar o local e provocar o incêndio.

