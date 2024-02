Aumento de preços e escassez de produtos no Ceasa

Além do aumento nos preços, os vendedores que lcomercializam no Ceasa de Campo Grande estão enfrentando escassez de estoque devido às condições climáticas adversas que estão impactando a produção. “ Sabemos que esse aumento, impacta muito o pequeno negócio e ao consumidor pois o o aumento reduz as compras e o microempreendedor tem que aumentar o valor para poder acabar compensando e para não haver prejuízo para o empresário.” Destacou o presidente da CDL Adelaido Vila.

Os produtos mais afetados pelo aumento de preço atualmente incluem abacaxi, maracujá e manga tommy. Por exemplo, a caixa com 12 unidades de abacaxis, que costumava ser vendida por entre R$ 70 e R$ 80 até dezembro, agora está sendo comercializada por R$ 110. No caso da manga tommy, o preço da caixa com 23 kg subiu de R$ 80 para R$ 130.

Entre dezembro de 2023 até janeiro de 2024 Produtores e vendedores que atuam no ramo de comercialização de frutas, legumes e vegetais observaram um considerável aumento nos valores de determinados itens . Tanto folhagens quanto frutas populares no consumo da população foram afetadas, devido ao calor intenso e a escassez de chuvas. Como resultado, os preços do abacaxi saltaram de R$ 5 para R$ 9, enquanto o valor da alface teve um aumento de 100%.

