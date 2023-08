Após estranhar sumiço do pai, filho encontra idoso degolado em residência

Adauto Bento Arantes, de 61 anos, foi encontrado degolado pelo próprio filho, na noite de ontem (20), em uma residência no Bairro Santa Júlia, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil esteve no local e já iniciou uma investigação para descobrir as causas da morte.

Segundo informações do site Fatos MS, o filho de Adalto, já havia estranho o sumiço do pai, há alguns dias, quando o familiar não respondia às mensagens. Desconfiado, o rapaz foi até a casa do pai, na noite de ontem, quando encontrou Adalto morto com diversas perfurações pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado no local. Além da Polícia Civil, a perícia técnica, estiveram no local e constataram que o idoso foi assassinado entre sexta-feira para sábado, devido à rigidez cadavérica.

Ainda conforme as investigações, as cenas encontrada no local, indica que a vítima tentou lutar com o autor. Ele foi atingindo cinco vezes por uma faca na região do tórax. Além disso, a perícia constatou que o autor pegou a vítima por trás e passou a faca duas vezes em seu pescoço. Os cortes encontrados no corpo de Adalto, foram profundos, segundo a perícia técnica.

Além do celular, a faca utilizada no crime não foi encontrado na residência. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado.

