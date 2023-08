Pedestre é socorrido em estado grave após ser atropelado em avenida na Capital

Um pedestre, sem identificação, foi atropelado na noite de ontem (20), na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada em estado grave para Santa Casa, até o momento não há nenhuma atualização sobre o seu quadro de saúde.

Conforme informações de testemunhas, o pedestre estava cambaleando pela rua, quando acabou entrando na frente de um Mobi. Aos policiais, a motorista que ficou no local, auxiliando no resgate, relatou que não conseguiu frear a tempo, atropelando o homem.

Em depoimento, a testemunha relatou que deparou com o pedestre cambaleando pelas ruas com uma lata de cerveja em mãos.

Equipes da perícia técnica estiveram no local, e constataram que a motorista trafegava dentro da velocidade. Um teste de bafômetro foi realizado na motorista, quando constatou resultado negativo.

