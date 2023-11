Após estranhar sumiço do amigo, pastor encontra homem morto em residência

Um homem de 53 anos foi encontrado morto na noite de ontem (18), em uma residência no Jardim Corcovado, em Campo Grande. Segundo a polícia, um pastor estranhou o sumiço do amigo e o acabou encontrando sem vida, em cima de uma cama.

Conforme o boletim de ocorrência, o pastor relatou que desde às 23h do dia anterior não teve contato com a vítima. Ele ligou várias vezes, mas como não teve retorno até ontem, às 21h, resolveu ir atrás do amigo.

Na residência, o pastor teria chamado pela vítima, mas sem respostas, quebrou o cadeado do portão e entrou na residência, quando deparou com o amigo sem vida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e a perícia técnica também.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

