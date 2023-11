Mulher morre em colisão de moto e veículo em avenida na fronteira

Jovina Salinas, de 59 anos, morreu na noite de ontem (18), após bater a moto em que conduzia em um veículo, na Avenida Brasil, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações de familiares, a mulher estava a caminho do aniversário do neto.

De acordo com informações do site Porã News, o acidente aconteceu em um ponto da cidade, conhecido como “Trevo do Fortis”. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, uma outra pessoa que estava na garupa da moto teve ferimentos e foi socorrida. A motorista do veículo não sofreu ferimentos, mas foi encaminhada a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para prestar esclarecimentos.

