Homem morre em colisão de carro e carreta na BR-262

José Severino, de 53 anos, morreu na tarde de ontem (18), após colidir o Chevrolet Onix em que conduzia em uma carreta na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Segundo informações da polícia, o motorista do carro pode ter dormido ao volante.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu na altura do km-261, quando o Onix, com placas do Rio de Janeiro, trafegava no sentido leste/oeste, enquanto o caminhão Volvo no sentido contrário.

Aos policiais, o motorista do Volvo disse que o carro invadiu a pista contrária sem mostrar nenhuma reação antes da colisão. Ele ainda disse que tentou evitar a colisão,jogando a carreta para o acostamento, mas sem sucesso.

Com o impacto da colisão, a carga do Volvo ficou espalhada pela pista. Por causa do acidente, houve registro de congestionamento e o trânsito seguiu lentamente no sistema pare-siga.

Além da Polícia Civil, equipes da perícia técnica estiveram no local do acidente. O caso foi registrado na delegacia como morte a esclarecer

