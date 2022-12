Ministério Público faz operação contra organização criminosa em MS, SP e RN

Uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), deflagrou na tarde de ontem (19), uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas em cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo e também no estado potiguar.

A ação da Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão. No Rio Grande do Norte, foram cumpridos mandados nas cidades de João Dias, Água Nova e Nísia Floresta. Segundo a operação, até o momento não tem informações de quais cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul foram cumpridos mandados de prisão.

A operação, deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, teve trabalho conjunto com os órgãos de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Um homem foi preso em flagrante em São Paulo por posse ilegal de arma de fogo e munições, além de das prisões determinadas prosessualmente.

