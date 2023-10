Após dois dias internada, motociclista morre no hospital após ser atropelada por veículo

A motociclista, Maria José Nunes Lima Guedes, de 44 anos, morreu no Hospital Auxiliadora, na tarde de ontem (23), após ser atropelada por um veículo, no último domingo (22), quando passava pela Avenida Ranupho Marques Leal, com o cruzamento com a Rua Alfredo Justino, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi socorrida pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Auxiliadora. Após dois dias no UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Maria José não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Conforme informações do JP News, o veículo que atropelou Maria José é um Chevrolet Onix, que de acordo com o registro policial, o carro pertence a uma locadora.

O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

