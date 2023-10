Acusado de assassinato de casal deve ser julgado em março

O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Aluízio Pereira dos Santos, mandou a júri popular Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, acusado pelas mortes da ex -namorada Karolina Silva Pereira, 22, e o amigo dela Luan Roberto de Oliveira Oliveira, 24 anos, em abril deste ano.

Conforme publicado no Diário da Justiça, na manhã de ontem (23), o magistrado determinou que o júri seja realizado em março do ano que vem, sem definir a data.

O caso

Os jovens Karolina e Luan, foram assassinados a tiros por Messias, no dia 30 de abril, Rua Enzo Ciantelli, por volta das 2h.

Segundo a polícia, Messias não aceitava o fim do relacionamento com a jovem.

Em depoimento, Messias relatou que na madrugada do crime, foi até a casa da jovem, parou a moto embaixo de uma árvore e se escondeu à espera do casal.

Quando Luan e Karolina chegaram, Messias apareceu e deu um tiro no pescoço da jovem. Ferida, Karolina tentou fugir, mas acabou levando outro tiro nas costas. Já Luan, foi baleado no tórax e morreu na hora.

A vítima foi encaminhada em estado grave para Santa Casa de Campo Grande, quando no dia 2 de maio, a jovem teve morte encefálica.

Messias Cordeiro foi acusado pelos crimes de feminicídio e homicídio, com qualificações de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante os procedimentos de júri, a defesa do acusado tentou retirar as acusações, no qual foi indeferido.

O acusado aguarda o julgamento na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande.

