Ônibus quebra no Terminal Morenão e causa transtorno a passageiros

Nesta terça-feira, 24 de outubro, o Terminal Morenão, localizado na Vila Progresso, esteve tomado pelo congestionamento e confusão, causados por um incidente envolvendo um ônibus da Linha Azul que quebrou, impedindo a circulação dos demais veículos. A situação gerou transtornos significativos para os passageiros e motoristas que utilizam este meio de transporte público.

Por volta das 7h20, o incidente ocorreu quando um ônibus da Linha Azul, 522, sentido Rita Vieira / Cristo Redentor / T. Morenão teve uma falha mecânica e ficou parado, bloqueando o acesso de outros ônibus ao terminal. O resultado foi a formação de longas filas de ônibus lotados, com passageiros a bordo, incapazes de entrar ou sair do terminal.

A espera tornou-se insuportável para muitos passageiros, que ficaram retidos dentro dos ônibus por mais de 20 minutos. As pessoas que estavam na plataforma do terminal, não conseguiam transitar pelo tumulto que foi se formando pelo aglomerado de pessoal no local. A situação de caos perdurou até aproximadamente 7h40 da manhã.

A fim de conter as discussões acaloradas entre passageiros e motoristas, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada e esteve presente no local para manter a ordem. O Consórcio Guaicurus não emitiu nenhuma informação sobre os acontecimentos até o fechamento destá matéria.

