Com a chegada do frio, acolhimento a moradores de rua é intensificado na Capital

A chegada do frio derrubou consideravelmente as temperaturas em Campo Grande, na madrugada de ontem (4), a Capital registrou a menor temperatura do ano, chegando a 11,5ºC. Apesar de muito esperado, o frio vem acompanhado de preocupação, em especial as pessoas em situação de rua, que são as mais impactadas pelas mudanças climáticas.

Com objetivo de auxiliar essas pessoa, a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) promove diariamente ações de abordagem, acolhimento e distribuição de cobertores pelas ruas de Campo Grande.

Durante a abordagem realizada ontem (4), oito pessoas foram atendidas, cinco aceitaram ir para o acolhimento mas as outras três recusaram, entre os principais motivos da recusa do acolhimento está o vício em álcool e drogas. Conforme a SAS, muitas pessoas não estão dispostas a cumprir as regras estabelecidas no centro de acolhimento, o que dificulta os atendimentos.

Superintendente da Proteção Social Especial da SAS, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, explica que as abordagens e a procura espontânea pelos serviços por meio do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) cresce 50% nos períodos de frio. Contudo, a aceitação pelo acolhimento sobe cerca de 20%.

“Muitas pessoas têm uma passagem rápida pelas unidades de acolhimento porque decidem voltar para a rua, mas nossos serviços estão à disposição sempre que o usuário desejar retornar”, destacou.

Para suprir a demanda da população e intensificar a busca ativa, as equipes da SAS realizam o monitoramento do clima e se dividem em turnos nos sete dias da semana.

“Esse é o nosso trabalho de rotina, muitas pessoas acham que só oferecemos acolhimento e distribuímos cobertores só no frio, mas não. Os cobertores são porque muitas pessoas recusam ir aos centros de acolhimento e todos são adquiridos com recursos nossos, não são doações”, explica a assessoria da SAS.

Após a abordagem as pessoas atendidas são encaminhados para a UAIFA (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias), Centro Pop ou para a Passagem Resgate, que acolhe os estrangeiros e migrantes.

Com informações da SAS.