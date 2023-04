Após discussão, mulher mata marido a pauladas em assentamento

Uma mulher que não teve a identidade divulgada, matou o marido a pauladas, na noite de ontem (17), no Assentamento Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul, a 117 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o motivo da morte foi por conta de uma discussão.

Conforme apurado pelo site Alvorada Informa, a mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil e encaminhada a Justiça para responder pelo crime. O corpo da vítima foi levada para o Instituto Médico Legal para exames periciais.

De acordo com testemunhas que presenciaram a discussão do casal, relataram a polícia que ambos tinha histórico de brigas e desentendimentos. Ambos começaram a brigar dentro da residência e a discussão de ambos, assustaram vizinhos e pedestres que passavam pelo local. A Polícia Civil está investigando as causas para esclarecer as circunstâncias do crime.

