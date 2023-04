Estado abre o maior número de empresas em um mês e conquista marca histórica

Pela primeira vez em 23 anos, início da série hsitórica, o número de abertura de empresas em Mato Grosso do Sul passou a casa do milhar. Em março, foram abertas 1.092 novas firmas em MS, o que significa um crescimento de 31% em relação ao mês de fevereiro (com 834 aberturas) e 20% maior do que o registrado no mês de março de 2022 (913 aberturas).

Segundo os indicadores, o aumento ocorre devido a um bom momento da econômia do Estado, sendo inclusive a terceira menor taxa de desocupação do país, com 3,2%.

O presidente da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), Nivaldo Domingos da Rocha, aponta que a informatização foi um importante fator para destravar os investimentos, pois deu mais agilidade e simplicidade aos procedimentos.

“Em março a média para emissão do registro foi de 1 hora e 42 minutos, o menor em todos os tempos”, afirmou. Antes de se iniciar o processo de informatização dos serviços da Jucems, a abertura de uma empresa demorava até semanas.

Setores

O setor de Serviços continua respondendo pela grande maioria das novas empresas abertas. Foram 780 em março, ou 71,43% do total. O Comércio vem em segundo com 270 firmas e a Indústria com 3,85%. Desde o início do ano a quantidade de empresas no Estado aumentou em 2.670, sendo 1.907 de Serviços, 658 do Comércio e 105 da Indústria.

Campo Grande concentra a maior fatia desses novos negócios: 439, respondendo por 40,20% do total. Em segundo aparece Dourados (144) e em terceiro Três Lagoas (45 empresas). Na sequência estão Ponta Porã (36), Naviraí (30), Chapadão do Sul (24) e Corumbá (22). Ribas do Rio Pardo aparece em oitavo, com 19 empresas novas abertas em março.

