Policiais encontram mais de 30 kg de maconha em residência abandonada

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (23), mais de 30 quilos de maconha que estavam escondidos em uma residência no Jardim Água Boa em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Um homem foi encontrado próximo ao imóvel, mas fugiu durante abordagem.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na Rua Aldelino Garcia Camargo, quando visualizaram um indivíduo em atitudes suspeitas na via. Assim que percebeu a presença policial na região e que seria abordado, o homem correu por um corredor que dá acesso a uma residência.

Diante do flagrante, os policiais iniciaram uma a varredura policial pelo quintal e perceberam a casa totalmente aberta, tanto a porta da sala, como a da cozinha, nos fundos do imóvel. Em proteção para não correr nenhum risco de encontrar alguém de refém, os policiais realizaram uma vistoria e constataram que imóvel estava vazia. Dentro da residência, os policiais localizaram um colchão no chão da sala, alguns tabletes de maconha e mais dois sacos com mais volumes prensados da droga que estavam no chão da cozinha. Assim que pesados os entorpecentes, foram totalizaram 30,3 kg de maconha.

No interior do imóvel, os policiais encontraram um contrato de aluguel da casa e um cartão do cidadão, que foram apreendidos pelos policiais e entregues, juntamente com a droga, na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Durante checagens dos dados pessoais do documento na delegacia, os policiais localizaram registros criminais por tráfico de drogas; furto; ameaça e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O caso segue em investigação na localização dos suspeitos.

