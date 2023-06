Após discussão, mulher é esfaqueada cinco vezes por motorista de aplicativo

Uma passageira de 48 anos, foi esfaqueada cinco vezes por um motorista de aplicativo, na manhã de hoje (26), próximo Rua Minas Novas, na Vila Cidade Morena, região sul de Campo Grande. As motivações serão investigados pela Polícia Civil.

Segundo informações apurados pela reportagem, o motorista de aplicativo foi acionado pela vítima para uma corrida na Vila Cidade Morena. Ao chegar no local, a motorista relatou aos policiais que ficou bravo com a mulher por motivos que ainda serão apurados. Mesmo assim, ela embarcou no veículo, mas durante o trajeto ambos começaram a discutir.

Durante o bate-boca, o homem sacou uma faca e desferiu cinco golpes no braço e na cabeça da vítima. Apavorada, a mulher desceu do carro e caminhou até a frente de um residencial, pedindo socorro aos moradores.

Após o crime, o motorista fugiu do local, mas foi localizado poucos metros, na Rua Laura Vicuna. O autor das facadas e o veículo, Hyundai HB20, de cor branca, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do bairro das Moreninhas.

Ao ser interrogado pelos policiais, o homem disse que esfaqueou a mulher porque ela quebrou os dois vidros do automóvel. Equipes do Seriço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e relataram que a mulher não corre risco de morte. Ela foi levada para Santa Casa de Campo Grande e até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

