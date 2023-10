Preço da gasolina varia até 6,25% na Capital, conforme Procon

O preço da gasolina nas refinarias foi reduzido na última semana, porém o novo preço ainda não chegou no consumidor final de Campo Grande, e ainda há postos de gasolina com variações. Na última semana o Procon Municipal realizou pesquisa em comércios para verificar as diferenças.

Pelo menos 10 postos de combustíveis foram pesquisados pela Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor. Além disso, a pasta também solicitou aos postos os dados referentes aos preços praticados para a venda à vista ao público, do litro do diesel S10, gasolina aditivada e gasolina comum, sendo os números comparados com os preços praticados no mês anterior, tendo como base o dia 24 de maio.

De acordo com o levantamento, o preço do diesel S10 teve em média redução de 2,05%; A gasolina aditivada apresentou aumento em média de 3,96%; E a gasolina comum aumentou o preço em média de 4,01%.

No último dia 15, a Petrobrás S.A. anunciou a redução de 4,3% no preço da gasolina. O subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Cleiton Thiago de Almeida Pereira, explica que, diante dos números encontrados, pode-se concluir que alguns revendedores de combustíveis ainda não repassaram aos consumidores a redução nos preços.

“Nós orientamos aos consumidores que façam a boa e costumeira pesquisa antes de abastecer, pois poderão encontrar promoções nos postos que, ao encher o tanque, pode significar uma boa economia”, pontua.

A pesquisa na íntegra pode ser acessada clicando no link.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.