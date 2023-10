Mulher é presa em flagrante com maconha na bagagem em aeroporto na Capital

Uma mulher que não teve identidade revelada, foi presa em flagrante na tarde de ontem (25), pelos agentes da Polícia Federal (PF), com maconha escondida em sua bagagem, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Aos policiais, a mulher confessou o transporte e disse que iria entregar os entorpecentes em João Pessoa (PB).

O flagrante aconteceu após agentes da Polícia Federal estranhar o comportamento de uma mulher que estava aguardando o seu voo com destino a João Pessoa (PB). Ao ser abordada, os policiais encontraram 28 kg de maconha em sua bagagem.

A mulher foi presa em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

