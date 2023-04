Após discussão, mulher ateia fogo no ex-marido

Uma mulher, de 22 anos, foi presa na noite de ontem (9), após atear fogo no próprio marido, de 29, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. O homem foi socorrido com queimaduras de terceiro grau no pescoço. O estado de saúde da vítima é grave.

Segundo apurado pelo site Sidrolândia News, a mulher relatou para a Polícia Militar que ambos estão em processo de separação e na noite de ontem, houve uma discussão de ambos. Após ele xinga-lá, a mulher pegou um vidro de álcool e jogou no ex-marido. As chamas atingiram o pescoço da vítima.

Ao ver a gravidade da situação, a autora entrou em desespero e socorreu o homem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado e houve necessidade de intubação orotraqueal para segurança das vias aéreas, pois o homem teve queimaduras de terceiro grau no pescoço.

O caso foi encaminhado parava delegacia de Polícia Civil do município. A mulher acabou presa por tentativa de homicídio e se encontra a disposição da justiça.

