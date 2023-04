Inscrições abertas para workshop sobre formação de profissionais da área de TI

A Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc , em colaboração com o SENAC MS, está desenvolvendo um Workshop Estadual de Formação de Desenvolvedores de Sistema em Mato Grosso do Sul. O objetivo é apoiar a meta do Plano de Governo de tornar o Estado mais inclusivo e tecnologicamente avançado.

Com o intuito de assegurar que o Programa seja cuidadosamente projetado de acordo com as demandas de contratação do setor de Tecnologia da Informação, um workshop inicial será conduzido com as empresas líderes interessadas em contratar profissionais desta área.

O propósito é identificar as exigências do mercado para que o curso oferecido possa satisfazer as expectativas e resultar em oportunidades de emprego imediatas para os alunos que participarem do programa.