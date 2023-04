Homem é executado com tiros no rosto na região sul da Capital

Rafael Bruno Epifanio Alves, de 33 anos, foi executado a tiros na noite de ontem (09), no Jardim Campo Nobre, região sul da Capital. Segundo a polícia, foram encontrados 18 capsulas de 9mm, no local. A vítima recebeu a maioria dos tiros no rosto.

Conforme o registro policial, a execução aconteceu por volta das 22h, quando Rafael caminhava pela rua dos Topógrafos e foi surpreendido por um pistoleiro numa motocicleta em frente de um petshop. A vítima correu por 50 metros, mas acabou caindo ao solo.

Segundo testemunhas, o pistoleiro que usava roupas pretas foi atrás de Rafael e realizou os disparos, a maioria delas na cabeça da vítima, conhecida na região como ‘Oitavo Anjo do PCC’.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e encontraram 18 capsulas de pistola 9mm. No local existem câmeras de segurança que podem ter flagrado o momento do crime. Até o momento não se sabe a autoria do crime.

De acordo com a polícia, Rafael tinha passagens por furto, posse ilegal de arma de fogo, homicídio na forma tentada e havia deixado o presídio em livramento condicional em novembro de 2020.

