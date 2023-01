Ciclista é atropelado por veículo e condutor foge sem

Um ciclista de 28 anos, foi atropelada por uma caminhonete, na manhã de hoje (15), em Itaquiraí, a 404 quilômetros de Campo Grande. O condutor fugiu sem prestar socorro a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por funcionários de um hospital relatando que uma pessoa havia dado entrada na unidade de saúde, após ser vítima de atropelamento. Interrogada pelos militares, a vítima disse que andava de bicicleta pela rua Rua João Emílio Pupo, quando foi atropelado em um cruzamento, uma caminhonete, de modelo Toyota Hilux, cor preta.

Ainda segundo o registro policial, o ciclista não soube explicar o local exato do atropelamento. O autor fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi socorrida por familiares.

O caso foi registrado na delegacia local como lesão corporal na direção de veículo automotor e omissão de socorro. O motorista da caminhonete até o momento não foi localziado.

