Novo perde 4 pontos por escalar jogadores irregulares, clube deve recorrer da decisão

Com 4 votos a 1, o Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TDJ-MS), puniu na noite de ontem (26), Novo Futebol Clube por escalar 3 jogadores em situação irregular em jogos do Campeonato Sul-mato-grossense. A equipe de Sidrolândia perdeu 4 pontos na tabela, mas continua na elite do futebol de MS.

A denúncia chegou nas mãos do TJD na semana passada, após a equipe do Aquidauanense alegar irregularidade nas escalações dos meias Ferdinando, Matheus e do atacante Lisandro. Eles relataram que os atletas estavam registrados no BID (Boletim informativo diário da CBF), mas não aptos para jogar o campeonato sul-mato-grossense.

Na tarde de ontem, o TJD analisou os documentos entregues e definiu a punição de 4 pontos para o Novo. Além da perda de pontos na tabela, o Novo também pagará uma multa de $ 500.

“Tenho certeza que entreguei os documentos dentro do prazo estimado que era até sexta-feira antes das 18h. Após esse horário, o sistema da Federação blinda qualquer um de acessá-lo. Achei inadmissível a punição e vamos recorrer. Neste exame momento, os advogados estão analisando novamente e os comentos para conseguirmos reverter a situação no tribunal”, disse o presidente do Novo Futebol Clube, Éder Cristaldo.

Patrick ainda relatou a reportagem que aguarda os documentos do Novo, para uma nova análise. “Ontem mesmo recebemos que a equipe punida deve recorrer da perda de pontos, mas até agora não chegou nada até a mim. Eles têm até segunda-feira (1), mas posso afirmar ao torcedor que recorrendo ou não, o campeonato sul-mato-grossense termina neste domingo com um vencedor. Sobre a punição será dos clubes envolvidos, disse o juiz do TJD-MS, Patrick Hernandes, ao Portal O estado

Na tabela do campeonato-sul-mato-grossense, o Novo ficou com 11 pontos. Com a perda de 4, a equipe de Sidrolândia fica com 7 pontos e continua na elite do futebol de MS

Entenda o caso:

Na semana passada, o Aquidauanense, que caiu nas quartas de finais diante do Costa Rica, enviou denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) sobre a escalação irregular do atacante Lisandro e os meias Ferdinando, Matheus. De acordo com o denunciado, ambos os atletas foram inscritos fora do prazo permitido, que seria até sexta-feira, 17 de março.

Diante da denúncia, o presidente do Novo, Éder Cristaldo afirmou que os atletas foram inscritos dentro das normas. “Não há nada irregular, todos foram incluídos no campeonato dentro do prazo. É humanamente impossível a inclusão de jogadores fora do horário e principalmente final de semana e consta que os três foram inscritos no dia 18, sábado. Agora, se houve algum erro sistêmico entre CBF e Federação ou vice-versa, não temos nada com isso”.

Segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o julgamento seguirá as normas do “O artigo 214 do CBJD prevê que a escalação de atleta irregular gera a perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, no caso do futebol, três pontos, além da pontuação alcançada dentro de campo com o atleta irregular e de multa”, disse o presidente. O valor da multa pode variar entre R$ 100 a R$ 100 mil.

