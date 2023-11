Após desligar telefone, homem sai e casa é executado com três tiros na Capital

Um homem de 30 anos foi executado com três tiros na noite de ontem (22), na Vila Taveirópolis em Campo Grande. O autor dos disparos fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

Conforme o registro policial, a vítima foi encontrada caída na calçada, no cruzamento das ruas Franklin Espindola e Pátria, já sem vida, mas com três marcas de tiros nas costas, nádegas e outro próximo ao órgão genital.

Conforme depoimento de familiares da vítima, o homem teria recebido uma ligação telefônica e depois saiu em encontro com a pessoa em que conversou por telefone. Ao passar pela rua Franklin Espindola, foi atingido pelos tiros. Moradores da região relataram aos policiais que teriam ouvido uma discussão e depois os tiros. Após o crime, o autor dos disparos fugiu.

Equipes da Polícia Militar, Civil e perícia técnica estiveram no local, analisando a cena do crime. O caso está registrado como homicídio simples na Delegacia Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde será investigado.

