Caminhão cargueiro colide na traseira de carreta na MS-480

Uma carreta parada na MS-480, aparentemente sem sinalização adequada, acabou provocando um acidente na noite de ontem (22), próximo a Batayporã, a 309 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, não houve feridos.

Conforme informações do Nova News, o acidente aconteceu próximo a divisa com São Paulo, quando a carreta apresentou problemas mecânicos e resolveu parar na rodovia, mas o motorista não sinalizou adequadamente.

Horas após, um caminhão cargueiro que vinha atrás, acabou atingindo a traseira do veículo. Os caminhões ficaram destruídos, mas sem feridos.

O tráfego de veículos ficou interrompido por algumas horas, mas o trânsito foi liberado na madrugada de hoje (23).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram