Mega-Sena sorteia hoje prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O sorteio 2.659 da Mega-Sena acontece na noite de hoje, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. Os apostadores podem acompanhar o sorteio por meio das transmissões ao vivo feitas pela Caixa nas suas redes sociais oficiais do Facebook e Youtube.

Como tivemos uma aposta ganhadora no sorteio passado, o prêmio da noite de hoje é um pouco mais baixo do que o comum, ficando na faixa dos R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5 reais.

