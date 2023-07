Após desentendimento, interno é assassinado com arma artesanal dentro de presídio

Ailton Rios Heleno, de 35 anos, foi assassinado a golpes de arma artesanal, na noite de ontem (30), dentro de uma das celas do Presídio Estadual da Gameleira II, em Campo Grande. Segundo a polícia, o suspeito do crime foi identificado como Alexandre de Oliveira Gimenes, de 33 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Testemunhas relataram aos policiais penais que antes do crime, ambos se desentenderam dentro da cela, onde estavam sete detentos.

Durante o atendimento, os agentes encontraram a arma artesanal e foi recolhida para perícia.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

