Max Verstappen vence a agitada Sprint Race e largará na frente no GP da Àustria de F1

O piloto holandes (RBR) Max Verstappen venceu na manhã de hoje (01), a Sprint Race, e largará na pole position do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. A corrida será amanhã (02), às 9h (horário de MS).

A mini corrida, que é bastante criticada pelos pilotos foi bastante agitada, debaixo de muita chuva, com shows de muitas ultrapassagens no veloz circuito de Spielberg (AUT). Além do holandês, o piloto mexicano Sérgio Perez (RBR) chegou em 2º e o terceiro, foi Carlos Sainz (Ferrari).

O GP da Áustria é a nona prova de 2023. O GP de São Paulo está marcado para 5 de novembro.

A tabela de pilotos é liderada por Verstappen com 195 pontos, com a vitória no Sprint Race somou-se mais oito, avançando 203 na tabela de pilotos.

