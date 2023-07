Atenção: Ponte que liga MS-345, está interditada para manutenção

A Ponte que liga a rodovias MS-345, sobre o Rio Miranda, próximo ao perímetro urbano de distrito de Águas do Miranda, em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande, está interditado por tempo indeterminado. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), informa a população sobre a interdição do trânsito de veículos pesados.

Os veículos leves, como motos e carros de passeio, estão autorizados a trafegar com segurança pela estrutura da ponte, no sistema “pare e siga”, desde na tarde de ontem (30). Já os veículos pesados, como caminhões e carretas, estão proibidos, como relatou o site local, Bonito Informa.

A interdição da estrutura se faz necessária para manutenção, que apresenta um grande deslocamento nas juntas, vista quando carretas pesadas passa pela ponte.

Após a efetuação dos serviços, a estrutura será liberada.

