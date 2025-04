São Gabriel EC bate o martelo com M3 Agency e profissionaliza gestão do clube mirando elite do futebol de MS

Com o objetivo de alcançar a elite do futebol sul-mato-grossense e nacional, o São Gabriel Esporte Clube anunciou a assinatura de um contrato com a M3 Agency, especializada na gestão esportiva. O anúncio será feito pelas redes sociais do clube, dando início as ações que estão no planejamento.

A parceria visa a profissionalização de todas as áreas do clube, proporcionando uma estrutura mais robusta e competitiva. Antônio Soares de Oliveira, presidente do São Gabriel Esporte Clube, destacou a importância dessa aliança: “Vamos profissionalizar todas as áreas do clube. Acreditamos que essa parceria será um passo fundamental para a nossa evolução no cenário do futebol”.

A M3 Agency, liderada por Mauricio Mello, gestor empresarial com vasta experiência no setor, traz uma abordagem inovadora e estratégica para a administração do clube. Mello, natural de Campo Grande, é também presidente do Grupo MM, que engloba diversas empresas, incluindo a M3 Agency e MM Records, com sede na Flórida, além de ser sócio e empresário de vários artistas como Henrique e Diego e Vitor e Cadu.

“Acreditamos no potencial do clube e na valorização do futebol do nosso Estado. Temos a frente disputas importantes agora em 2025 como o Sub 20, que dá vaga pra Copa SP, além da disputa na Série B, em busca de vaga na elite do futebol sul-mato-grossense”, enumera.

Fundado em 2008 e profissionalizado em 2023, o São Gabriel Esporte Clube representa a força do agronegócio da região, refletindo nas suas cores – o amarelo das plantações de milho e o verde dos campos de soja. Com seu mascote, o Javali, o clube simboliza poder, resistência e determinação, valores que serão reforçados com essa nova fase.

Além da busca por resultados dentro de campo, o São Gabriel Esporte Clube investe na formação de jovens talentos. Atualmente, o clube atende mais de 300 jovens atletas, proporcionando treinamento e oportunidades que vão além do esporte, moldando o caráter e o futuro desses jovens.

Com a parceria firmada, o São Gabriel Esporte Clube se prepara para traçar um novo caminho, focado em conquistas e na valorização de sua comunidade. O clube almeja não apenas jogar futebol, mas também honrar sua história e seus torcedores.

