Após denúncias, PM acaba com música alta e multa bares da 14 de Julho na Capital

Três bares da Rua 14 de Julho, na região central de Campo Grande, foram multados na noite dessa segunda-feira (2), após denúncias de perturbação de sossego e poluição sonora. Após abordagem da PM (Polícia Militar), os donos dos estabelecimentos foram conduzidos até a delegacia e a multa foi no valor de R$ 5 mil.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, equipes do 1º Batalhão da PM foram acionadas para intervir nas celebrações de Dia do Samba, comemorado em 2 de dezembro.

O registro consta “[…]reclamações frequentes via 190 sobre perturbação de sossego e emissão excessiva de ruídos na região”.

As equipes, compostas por policiais da Força Tática e da PMA (Polícia Militar Ambiental), realizaram a fiscalização com base em uma ordem de serviço. Em um dos bares, o equipamento de som foi desinstalado e retirado do local após a constatação da irregularidade. Nos outros dois estabelecimentos, a emissão sonora era causada por caixas de som mecânicas de alta potência, posicionadas do lado de fora. Todos os equipamentos foram apreendidos durante a ação.

Além da condução dos proprietários à delegacia para registro da ocorrência, medidas administrativas foram aplicadas, como a emissão de autos de infração. Apesar da aglomeração de pessoas, o trabalho foi realizado sem resistência, e os envolvidos foram transportados sem necessidade de algemas.

O caso foi registrado como perturbação do trabalho/sossego alheio e poluição que possa resultar em danos a saúde humana e segue em investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram