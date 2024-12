Sejuv oferece curso de Inteligência Artificial em Marketing Digital e mais 8 cursos gratuitos

Inteligência Artificial oferece cursos por meio da Sejuv (Secretaria da Juventude), que acontecem de 09 a 13 de dezembro. Jovens, a partir de 15 anos já podem se inscrever pelo link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

As inscrições estão disponíveis para os cursos de Marketing Digital, Cerimonial e Eventos Dicção e Oratória, Manicure e Pedicure, Extensão de Cílios – Fio a Fio, Modelagem de Pasta Americana, Design de Sobrancelha, Primeiros Socorros e Higiene e Manipulação de Alimentos.

De acordo com a especialista em marketing de produtos digitais e tecnologia, Marienne Pires, nos últimos 2 anos, a Inteligência Artificial está criando oportunidades que antes não existiam. “Hoje, na Sejuv temos um curso onde ensino jovens a explorar o potencial da IA aplicada ao marketing, um conhecimento muito importante para quem deseja se destacar no mercado de trabalho. Este curso vai além da teoria, pois traz aplicações práticas e prepara os alunos para lidar com desafios atuais e para aproveitar as oportunidades de um mundo onde a IA já é parte do presente. Investir em fazer cursos de temas atuais como este é dar um passo à frente na construção de uma carreira sólida e inovadora, seja dentro ou fora de Campo Grande”, finaliza.

Os cursos de Design de Sobrancelha e Higiene e Manipulação de Alimentos acontecerão, respectivamente no Clube de Mães do Bairro José Abrão e na Escola Municipal Sebastião Lima, Vila Serradinho. As vagas para todos os cursos são limitadas. Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

CURSOS E HORÁRIOS

Dicção e Oratória

De: 09 a 13/12

Horário: 8h às 11h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Manicure e Pedicure

De: 09 a 13/12

Horário: 8h às 11h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Extensão de Cílios – Fio a Fio

De: 09 a 11/12

Horário: 13h30 às 17h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Modelagem de Pasta Americana

De: 09 a 09/12

Horário: 13h30 às 17h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Design de Sobrancelha

De: 09 a 11/12

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Clube de Mães do José Abrão

Endereço: Rua Antônio Lopes, 39 – José Abrão.

Inteligência Artificial no Marketing Digital

De: 09, 11, 12 e 13/12

Horário: 18h30 às 21h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Cerimonial e Eventos

De: 09 a 10/12

Horário: 18h30 às 21h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Primeiros Socorros

De: 11 a 13/12

Horário: 18h30 às 21h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Higiene e Manipulação de Alimentos

De: 10 a 12/12

Horário: 18h30 às 21h30

Local: E.M. Coronel Sebastião Lima

Endereço: Dr. Jair Garcia, 215 – Vila Serradinho

