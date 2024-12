Sejusp disponibiliza 2 mil vagas diárias para emissão de nova carteira de identidade em MS

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul anunciou ne segunda-feira (2) a abertura de 2 mil novas vagas diárias para a emissão da nova carteira de identidade. Desde o início do processo em 11 de janeiro, já foram expedidos 146 mil documentos no Estado.

Os interessados em obter o novo RG devem se cadastrar previamente na página oficial da Sejusp. A emissão da primeira via é gratuita, e os atendimentos presenciais são agendados pelo próprio sistema. A nova carteira de identidade traz avanços tecnológicos e alterações que tornam o documento mais seguro e inclusivo:

QR Code integrado: Permite verificar a autenticidade do RG e consultar se o documento foi furtado ou extraviado por meio de smartphones;

Código MRZ: Padrão internacional usado em passaportes, que transforma o RG em um documento de viagem válido em território nacional e internacional;

Unificação de dados: Antes, era possível que a mesma pessoa tivesse diferentes números de RG em cada Estado. Agora, o novo modelo vincula o número do documento ao CPF, reduzindo a probabilidade de fraudes;

Inclusividade: O novo RG não faz distinção entre nome social e nome de registro civil; o nome declarado no ato da emissão será o único impresso no documento. Além disso, o campo referente ao sexo foi removido, promovendo maior representatividade.

Além de ser mais seguro, o novo documento é mais prático, pois pode ser usado como passaporte em viagens internacionais para países que reconhecem o MRZ. A atualização também reflete avanços em direitos sociais, eliminando barreiras e preconceitos que poderiam ser perpetuados em documentos antigos.

A Sejusp recomenda que os interessados façam o agendamento o quanto antes para garantir uma vaga, já que a alta procura tem gerado filas. A iniciativa é mais um passo para modernizar e facilitar a vida do cidadão sul-mato-grossense.

