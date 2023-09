Após denúncia, policiais salvam mulher após ser espancada e torturada pelo marido

A Polícia Militar salvou uma mulher de 22 anos, que era mantida em cárcere privado e era constantemente torturada pelo marido em uma propriedade rural de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. A vítima relatou à polícia, que ela era agredida com socos e chutes e torturada com fio elétrico. O suspeito foi detido e encaminhado ao sistema policial .

Conforme informações do site Rádio Caçula, a vítima foi agredida com chutes nas partes íntimas. Ela também era torturada e espancada constantemente pelo marido. Aos policiais, a vítima relatou que o suspeito de 22, relatava que ela escolheu casar com ele e que, ela teria que ficar casada com ele até morrer.

Apavorada com as agressões, a mulher conseguiu pedir ajuda, enquanto o marido dormia. Ela relatou que neste dia, pegou o celular do agressor e ligou para a mãe, que entrou em contato com a polícia.

Diante das informações, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi até a fazenda e conseguiram encontrar o suspeito. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de árcere privado e posse ilegal de arma de fogo. Na fazenda, os policiais encontraram uma garrucha calibre 22.

A vítima foi encaminhada ao hospital com hematomas pelo corpo, além de fortes dores nas partes íntimas. Após registro na polícia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Três Lagoas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.