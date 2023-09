Pistoleiros disparam mais de 50 tiro em casa de juízas na fronteira

Agentes da 13ª Delegacia do bairro Guarani, investigam ataques de pistoleiros contra residência de duas magistradas da justiça paraguaia. Os ataques aconteceram na madrugada de hoje (9), em Pedro Juan Caballero, a município que faz fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do site Porã News, a Polícia Nacional informou que foram efetuados tiros de pistola contra residência da juíza criminal, Mirna Carolina Ocampo Ramírez. Ela reside junto com irmã de Vivian Quiñones, que também é magistrada em de Capitán Bado.

Ainda conforme o site, os ataques ocorreram na rua Cerro Leon, entre Iturbe e avenida Carlos Domingues. Testemunhas relataram aos policiais que os pistoleiros estavam em uma motocicleta.

No local, os policiais paraguaios recolheram 56 cartuchos de balas 9 milímetros. Na região, há câmeras de circuito interno que podem ajudar na identificação dos suspeitos.

Incrédulos com a falta de segurança, os magistrados paraguaios pedem apuração rigorosa do caso.

