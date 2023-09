Passageira morre em hospital após ter rosto atingido por peça de caminhão

Uma mulher de 43 anos, morreu na tarde de ontem (8), após o veículo em que ocupava como passageira, atingir uma peça que soltou de um caminhão, na MS-399, em Bodoquena, a 264 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher estava como passageira de um Chevrolet TrailBlazer, com placas do Paraguai, quando o carro foi atingido por uma campana da roda de um caminhão se soltou e atravessou o para-brisa do veículo, atingindo a vítima.

Em depoimento na polícia, o motorista relatou que não percebeu que a peça de soltou do caminhão. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionadas no local, para realizar levantamentos de praxe.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

O caso foi registrado na delegacia como morte a esclarecer.

