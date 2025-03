Após denúncia de funcionários, polícia apreende 222 tabletes de cocaína escondidos em carga de produtos de limpeza

Na última quarta-feira (12), foram encontrados 222 tabletes de cocaína escondidos em meio a uma carga de produtos de limpeza em Dourados.

O veículo tinha como destino, o estado de São Paulo. A polícia recebu denúncia sobre uma carga que causou desconfiança a funcionários de uma transportadora localizada na cidade de Dourados.

Durante o carregamento, foram colocadas um conjunto de 56 caixas de produtos de limpeza, no entanto,uma delas teria rasgado e uma espécie de tablete teria sido visto, gerando desconfiança entre os funcionários.

Policiais foram no local e encontraram 222 tabletes divididos em caixas, que totalizaram aproximadamente 200kg da substância, avaliados em cerca de 15 milhões de reais.

O entorpecente foi encaminhado à 2ª Delegacia de Dourados para os procedimentos criminais cabíveis, onde foi apreendido. As investigações prosseguem para a identificação dos responsáveis pelo envio e transporte da droga.

A apreensão foi realizada Polícia Civil, em ação conjunta realizada pela 2ª Delegacia Dourados, juntamente com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.