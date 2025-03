Homem é preso por furtar seis caminhões em quatro meses em Naviraí

Suspeito foi detido em casa e confessou os crimes; outros dois jovens também foram presos pelo envolvimento

Um homem de 33 anos foi preso na quarta-feira (11) por furtar seis caminhões em Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul, ao longo de quatro meses. A prisão só foi divulgada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (12).

Segundo as investigações, o suspeito invadiu uma oficina mecânica na madrugada de quarta-feira, acompanhado de dois comparsas, e furtou um caminhão Volkswagen 16.220, avaliado em R$ 200 mil. O dono do veículo percebeu o crime pela manhã e acionou a polícia.

Durante as diligências, os agentes identificaram que o homem já havia cometido outros cinco furtos de caminhões na cidade desde dezembro de 2024. Ele foi localizado em casa e confessou o crime, detalhando como a ação foi executada.

O caminhão foi levado pela estrada da Balsinha, rota comumente usada para o transporte de veículos furtados, e encontrado abandonado próximo ao Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, no município de Iguatemi. Um dos comparsas, um jovem de 19 anos, admitiu ter deixado o veículo no local após o combustível acabar. O outro envolvido, de 21 anos, também foi preso.

Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia e devem responder por furto qualificado e associação criminosa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram