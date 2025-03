Governo do Estado convoca aprovados no processo seletivo da Educação para entrega de documentos

Candidatos devem preencher pré-cadastro online e apresentar documentação presencialmente; confira os prazos e orientações

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (13) a convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado SAD/SED/ADM/2024 para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação. O chamamento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico n.º 11.770 e segue as regras estabelecidas no Edital n.º 1/2024.

Os convocados devem seguir dois procedimentos obrigatórios. O primeiro é o preenchimento do pré-cadastro online e o envio digital dos documentos pelo Portal do Servidor. Para acessar o sistema, é necessário gerar uma senha seguindo as instruções disponíveis na plataforma.

Após essa etapa, os candidatos precisam comparecer presencialmente ao local indicado no edital, levando os documentos originais para conferência. A lista de endereços e datas de apresentação está disponível no Anexo Único do edital.

Documentos exigidos

Entre os documentos que devem ser apresentados, estão:

• Carteira de identidade (RG);

• CPF;

• Certidão de quitação eleitoral;

• Comprovante de residência;

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

• Certidões criminais e cíveis;

• Comprovante de escolaridade exigido para o cargo;

• Atestado médico de aptidão física e mental, emitido nos últimos 30 dias;

• Duas fotos 3×4 recentes.

Além disso, candidatos que possuam outros vínculos públicos devem apresentar declaração de acúmulo ou exoneração de cargo.

O não cumprimento das etapas dentro do prazo resultará na eliminação do candidato do processo seletivo. A contratação terá duração de até um ano, podendo ser prorrogada ou encerrada conforme necessidade da administração estadual.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-2393.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram