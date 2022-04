Após denúncia anônima, PM prende mulher com drogas em ônibus de viagem

Na noite de sábado (9) a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, sobre uma mulher que levaria uma quantia de entorpecente, através de um ônibus que partiria da rodoviária de Corumbá, município que fica a 417 da capital.

Ao chegaram na rodoviária, os agentes encontraram o ônibus citado, com destino a Campo Grande, e ao localizar a mulher, solicitaram que a mesma descesse do veículo, junto com as bagagens.

Segundo as informações divulgadas pela polícia, foi feita uma busca nos seus pertences, porém, a mesma contou que as drogas estavam escondidas no seu corpo. Após retirar e entregar todos os entorpecentes, foi constatado que se tratava de 950 gramas de droga.

A autora, de 29 anos, foi conduzida até a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências.