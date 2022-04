Mato Grosso do Sul têm mais de 60 cidades em alerta de tempestade

A segunda semana de abril inicia com fortes mudanças climáticas em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (11), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de chuvas intensas com risco moderado de queda de energia, alagamentos e queda de árvores para 67 municípios do Estado. O alerta é válido até as 10h de amanhã (12).

Conforme o comunicado 47 municípios estão em alerta de perigo potencial, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Entre as cidades em risco estão Campo Grande, Água Clara, Bonito, Corumbá, Aquidauana e Dourados.

Na Capital, a chuva veio no início da tarde derrubando as temperaturas a 26°C, mas a previsão indica quedas ainda maiores até o fim do dia.

Outros 20 municípios estão em alerta de perigo com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). São eles: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Defesa Civil no telefone 199 ou no Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Com informações do Inmet.