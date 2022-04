Detran inaugura primeira agência 100% digital em MS

Com objetivo de viabilizar os atendimentos, o Detran-MS (Departamento de Trânsito) inaugurou hoje (11) a primeira agência 100% digital em Mato Grosso do Sul. O local disponibiliza todos os serviços disponíveis no portal do Detran, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 no Shopping Norte Sul.

A nova agência conta com quatro totens de autoatendimento onde qualquer pessoa poderá realizar diversos serviços como solicitar a renovação da CNH, baixar e imprimir documento do veículo e pagar licenciamentos e demais guias.

“Mais uma vez o Detran de Mato Grosso do Sul sai na frente no quesito inovação e tecnologia. Agora, seguindo as diretrizes do governo do Estado, entrega a população de Campo Grande a primeira agência do Detran totalmente digital do Brasil, um ganho enorme aos nossos clientes”, destacou o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade.

Por meio da agência digital também será possível imprimir o CRLV, guias diversas como a do licenciamento, multas, consultar débitos, emitir guias e realizar por pix e cartão de débito, solicitar renovação da CNH, solicitar segunda via de CNH, e fazer a atualização de endereço, além de outros diversos serviços.

”A ideia é deixar os serviços de internet ainda mais acessíveis para toda a população. Além dos totens de autoatendimento, haverá sempre uma atendente para auxiliar caso haja alguma dúvida, para que todos tenham acesso aos serviços disponíveis”, explicou o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Alencar.

Com informações do Detran-MS.