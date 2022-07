Após conseguir fugir, mulher denuncia marido por estupro e cárcere privado

Um homem, de 37 anos, foi preso hoje (22), em Mundo Novo, município que fica a 469 quilômetros de Campo Grande, após estuprar e manter, em cárcere privado, a própria esposa, durante o período de quatro dias.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima conseguiu fugir da casa e acionar o socorro. A mulher estava com vários hematomas pelo corpo sendo encaminhada até o hospital local. Os agentes foram até o local onde o crime ocorreu e prenderam o homem em flagrante.

Em depoimento, a vítima relatou que desde domingo estava sendo espancada pelo seu marido e que ele tinha a proibido de sair de casa. Segundo a mulher, ontem o homem a obrigou a manter relações sexuais contra sua vontade.

Os investigadores encontraram na casa, grande quantidade de fios de cobre e cabos de telefonia, os quais os policiais suspeitam tratar-se de objetos furtados.

