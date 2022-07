Giuliano Galoppo: veja como joga a possível nova contratação do São Paulo

A negociação para que Giuliano Galoppo seja jogador do São Paulo está perto de ser concretizada. Na tarde de hoje (22), o argentino desembarcou no Brasil e deve ser o novo jogador do clube.

Galoppo foi revelado pelo Banfield e é considerado uma das ‘joias’ do clube. Na atual temporada, jogou 27 partidas, marcando oito gols e dando duas assistências. O atleta teve bom desempenho recentemente, em partida contra o Boca Juniors, quando fez um dos tentos e deu um passe decisivo na vitória por 3 a 0.

O São Paulo corre contra o tempo, devido ao fim das inscrições para a Copa do Brasil, que ocorre na próxima terça-feira (26). Para acelerar o processo de transferência, o atleta realizou exames médicos ainda mesmo na Argentina. Hoje, ele deve ir ao CT da Barra Funda, onde vai concluir os tramites da negociação.

Galoppo chamou atenção do scout tricolor e principalmente de Rogério Ceni por oferecer uma característica que o técnico não tem em seu elenco: um jogador de meio-campo com boa chegada ao ataque.

Os números de Galoppo na Argentina impressionam, mas eram até melhores no ano anterior, quando balançou as redes 13 vezes e ainda contribuiu com uma assistência em 48 atuações pelo Banfield.

O que mais chama a atenção é que o jogador não joga como um meia adiantado, mas sim como um segundo volante, que contribui com a marcação, mas também tem forte presença na área ofensiva. O argentino vem para completar o elenco, tendo em vista que essas são características que o próprio Rogério pediu. Recentemente, Gabriel Sara, que mais se aproximava da posição que joga Galoppo, foi vendido ao futebol inglês.

A chegada de Galoppo é tratada como prioridade nos bastidores, mesmo que o elenco ainda careça de jogadores para outras posições (como a zaga, bastante desfalcada com a grave lesão de Robert Arboleda). A diretoria do São Paulo tem um acerto com o Banfield, mas ainda precisa de um investidor para efetuar a compra do argentino.

Se realmente chegar ao Morumbi, é certo que virará uma peça constante nas escalações de Rogério Ceni, que atualmente joga no sistema tático que é possível encaixar aqueles que não estão machucados.

