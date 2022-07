Após revitalização, Unidade de Saúde no Jardim Antártica é entregue

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta sexta-feira (22) a revitalização da Unidade de Saúde da Família Dr. Alfredo Assef Buainain, localizada no Jardim Antártica. A estrutura recebeu melhorias em vários aspectos gerais.

É a décima unidade a receber melhorias só este ano, e a previsão é de que outras cinco sejam revitalizadas até dezembro com recursos próprios pelas equipes da Divisão de Manutenção Predial da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou o compromisso da gestão com a população campo-grandense e com os servidores da saúde que passam a contar com melhores condições para atendimento. “Dar condições e oferecer uma estrutura adequada para que eles possam trabalhar e os pacientes encontrem um ambiente mais acolhedor. Esse é o nosso papel”, diz.

A unidade recebeu melhorias na pintura em geral, revisão hidráulica, elétrica, revitalização das placas de identificação, troca de vidros, revisão de portas e janelas, revisão no telhado, revisão no ar condicionado, colocação de ar condicionado novo nas salas: triagem, coleta, curativo e de reunião, troca de mesa de reunião, colocação de insulfilmes nas janelas dos consultórios, revisão e pintura nos banheiros dos pacientes.

A gerente administrativa da unidade, Lucinéia de Souza Barbosa, destacou que a revitalização proporciona uma melhora até mesmo nos trabalhos dos funcionários, além de melhorar o atendimentos aos pacientes, que com a melhoria, se sentem mais acolhidos.

“É uma melhoria bastante significativa que confere outro aspecto para a unidade. Melhora até mesmo o acolhimento dos pacientes que se sentem mais valorizados em ter uma unidade melhor estruturada, digamos assim, perto da casa deles. Nós, enquanto servidores, também estamos bastante felizes porque essa melhora na ambiência também contribui no nosso trabalho”

A unidade atende aproximadamente 10 mil pessoas em sua área de abrangência, sendo os bairros: Jardim Antarctica, Jardim Tijuca, Coophamate e Vila Glória.

