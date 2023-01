Comercial perde de virada e se despede da Copinha

Comercial Esporte Clube se despediu da Copinha com mais uma derrota na manhã de ontem (8), por 3 a 1 contra o Capivariano, em jogo válido pela 3º rodada na fase de grupos. Com o resultado, o time do interior paulista avança para a fase de mata-mata, enquanto time sul-mato-grossense se despede do torneio de base com três derrotas.

Quem saiu na frente foi a equipe de Campo Grande, com gol de pênalti. Felipe abriu o placar no início da partida. A virada ocorreu na segunda etapa com gols de Pixu e Iuri (2x).

O Capivariano, popularmente conhecido como Leãozinho, avança para a próxima fase de mata-mata. Agora, quem perder está fora da Copinha.

Já o Comercial agora volta as atenções para o Campeonato Estadual que se inicia na próxima semana.

