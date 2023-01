Bioparque Pantanal reabre hoje após recesso de fim de ano

O Bioparque Pantanal, maior complexo aquático da América Latina retornou com as visitas presenciais ao público a partir desta segunda-feira (09), após recesso de fim de ano. Serão disponibilizadas por ordem de chegada, além dos visitantes que agendaram pela internet.

Serão realizados 400 cadastros presenciais, método para substituir as senhas que eram distribuídas, a partir das 8h, e outros 600 a partir das 13h30, por ordem de chegada.

O agendamento é disponibilizado toda segunda-feira, às 8h, por meio do site bioparquepantanal.ms.gov.br, para visitas na semana subsequente. O cadastro com antecedência é destinado para visitas individuais, grupo familiar de até seis pessoas, empresas e instituições.

O local também disponibiliza vagas diárias para visitas sem a necessidade de agendamento. Para os interessados, é preciso pegar uma das senhas entregues no local, por ordem de chegada. As senhas são individuais e garantem a entrada no mesmo dia e período do qual foram entregues.

O Bioparque Pantanal é considerado o maior laboratório de peixes pantaneiros do mundo. Conta com 150 tanques ativos, que abrigam 230 espécies de peixes neotropicais, 135 espécies pantaneira, 55 da Amazônia, 14 espécies africanas e diversas outras originárias da Oceania, Ásia e América Central.

O complexo ainda possuiu uma área externa com animais típicos a região pantaneira, como jacarés e sucuris. Uma passarela conduz os visitantes ao mirante de contemplação de aves e outros animais em seu habitat.

Serviço:

Os agendamentos pode ser feitos no site: https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (67) 99217-8189.

