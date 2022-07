Ciclista não resiste e morre após ter sido atropelado por ônibus

A Sesau (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou no final da manhã desta quinta-feira (21), a morte do ciclista atropelado por um ônibus coletivo no cruzamento entre as avenidas Marechal Deodoro com a Constantino, na Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Após ter sido socorrido inconsciente e com estado de saúde gravíssimo, a vítima morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon após 40 minutos de tentativa de reanimá-la. O ciclista teve diversos traumas na face e uma parada cardiorrespiratória.

Conforme informações apuradas no local com imagens de câmeras de segurança de um comércio na região, a vítima parou na esquina da rua Constantino, quando avistou um dos coletivos passando pela via. Logo após, ele pedalou para atravessar a rua, mas foi surpreendido por um outro ônibus que vinha pelo corredor, sendo atropelado. Confira mais detalhes no link.

Com informações do repórter Willian Leite