Após cinco dias sumido, idoso é encontrado morto em residência

Um idoso de 70 anos foi encontrado morto na tarde de ontem (12), em sua residência no bairro Santo Amaro, em Campo Grande. O caso foi registrado como morte a esclarecer e deve ser investigado as causas pela Polícia Civil.

Conforme informações do registro, os vizinhos acionaram a polícia após sentirem falta do idoso. O último contato que os vizinhos teve com a vítima foi cinco dias atrás. Ainda de acordo com o boletim policial, um dos vizinhos resolveu chamar o idoso pelo muro, mas sentiu um forte odor. Como não obteve resposta, resolveu pular o muro e ao entrar na casa, se deparou com o idoso no chão, com várias moscas e com o corpo em avançado estado de decomposição.

Segundo a família, o idoso morava sozinho. Eles sempre tinham contato, mas desde de domingo não respondia as mensagens. Em depoimento na delegacia, um familiar relatou como o idoso ficava sem internet, não se preocuparam com o seu sumiço.

