Motorista morre após perder direção e colidir veículo em coqueiro na BR-267

Valdenir da Silva Carneiro, de 34 anos morreu na tarde de ontem (12), após o veículo em que conduzia sair da pista e colidir contra um coqueiro, na BR-267, próximo ao município de Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil esteve no local e deve apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo informações do site Jardim MS News, Valdenir conduzia um veículo Fiat Pálio, quando perdeu a direção do veículo, saindo da pista e colidindo contra um coqueiro. Com o impacto da colisão, o veículo ainda capotou. Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionados no local, porém encontrou o motorista sem vida.

Além da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve também no local do acidente, apurando as causas.

